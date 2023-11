Mga beki, girlash nagpiyesta: Jake nagpasilip ng abs, pubic hair

Wala pang anak, pero ‘hot daddy’ na agad ang tawag kay Jake Cuenca ng maraming girlash at beki!

Kasi nga, back to pasilip ng abs na naman si Jake sa social media, sa latest pictorial niya with Andrei Sulik.

Pero kung tutuusin, hindi naman super bold ang pictorial, hindi nga ito ‘yung tulad ng ginagawa niya noon, na naka-bikini briefs lang, na bukol na bukol ang notes, at labas ang wetpaks, ha!

Ngayon nga, bukod sa naka-coat siya, naka-pantalon pa siya ng maong, at medyo bukas lang ang butones at naka-baba ang zipper.

At siyempre, medyo sumilip ang kanyang pubic hair, ‘di ba? Na siyang pinagtuunan ng atensiyon ng mga elyang-elya kay Jake.

“Hello sa mga nag-zoom in!” sey ng fan.

“My goodness, don’t know what to say, too hot to handle.”

“Grabe may pabuhok si Daddey! Sherep.”

“Ang angas may pa-pubic hair.”

“Ang suwerte naman ni Chie Filomeno.”

“Yung bulbol sheshhhhh! Ang sarap!”

Well, kahit naman ang mga taga-showbiz ay bongga rin ang reaksyon kay Jake.

“Gayahin ko `yan cupcake!” sabi ni Gardo Versoza.

“Killing it brother!” sey ni Arron Villaflor.

Anyway, isa nga si Jake sa mga aktor na walang inaatrasang role. Sabi nga, bukod sa pagiging versatile actor, matalinong aktor din siya, na alam na alam kung paano atakehin ang bawat karakter na binibigay sa kanya.

Well…