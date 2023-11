KD sobrang close sa tatay ni Alexa

Ang ganda-ganda ng live rendition ni Alexa Ilacad ng kantang ‘Dreaming of You’ ni Selena sa ‘I Want ASAP’ (first live musical variety show na napapanood sa IWantTFC at online platforms ng ABS-CBN) last Sunday.

Todo emote si Alexa habang kumakanta. Feel na feel niya ang song, ha!

Kaya naman hindi pinalagpas ni Edward Barber na tanungin ang ka-partner ni KD Estrada kung sino ba ang ‘you’ kinantang ‘yon ni Alexa?

“I would like to say that dream came true,” ang sagot ni Alexa na nagpakilig sa viewers at netizens.

Halatang-halata na si KD ang tinutukoy na ‘you’ ng singer-actress kaya super saya ng mga faney nila at aligagang-aligaga sa pag-iingay sa social media.

Nag-trending ang nasabing video clip sa social media gaya rin ng nag-viral na picture ni KD kasama ang tatay ni Alexa.

Tsika nga ng mga faney ng KDLex, “Sanay tayong nakikita si Lex with KD’s family and si KD with Alexa’s mom and sisters. Pero iba ang kilig nung KD with Alexa’s dad. Feeling endgame na talaga.”

Kung si Alexa ay super emote sa ‘Dreaming of You’, si KD naman ay may bagong labas na song entitled ‘Be With U’ na ni-release last Friday at available na sa mga leading streaming platforms.

For sure, si Alexa rin ang ‘u’ ng actor-singer sa kantang ‘yon.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)