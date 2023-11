Kaunting lamig ng ulo

`Amihan’ ang malamig na simoy ng hangin na nararanasankapag nalalapit na ang Kapaskuhan. Ang hanging Amihan ay nagmumula sa Siberia at China at ibinubuga sa Southeast Asia.

Nitong nagdaang mga araw, nakararanas tayo ng malamig napanahon dala ng hanging­ amihan. Pero kamakailan, nagsalubongang malamig na hanging amihan at mainit na easterlies galingPacific Ocean na nagdulot ng mahinang mga pag-uulan. Kaya medyo basa ang Undas 2023 natin na kadalasan naman talaganginuulan. Pagkatapos nito, asahan na natin ang patuloy napaglamig ng panahon. Sana lumamig din ang ulo ng marami saatin dahil Christmas season na.

Ang sarap na sigurong umpisahan ang paglalagay ng mgapamaskong dekorasyon kahit medyo maaga pa para sa iba. May kakaibang happy vibe nga kasi kapag kulay Pasko ang paligid, nakakatanggal stress. Pero ang hirap din talagang labanan ng stress lalo na kapag tutok ka sa social media. Nitong nakaraanglinggo, sobra akong na-stress sa napanood ko sa Twitter X at Facebook. Yung tungkol sa viral na sigawan sa NAIA parking. Di ko kinaya ang sobrang galit at pagmumura ng isang lalakingna umano’y senior citizen sa isang babaeng buntis na humarangsa kanilang sasakyan sa parking area.

Umihi daw ang babae saglit kaya ipinarada niya ang kanyangkotse sa tapat ng sasakyan ng mag-asawang senior citizen natinadtad ng malulutong na mura ang babaeng 4 months pregnant na kasama pa ang kanyang menor de edad na anak na labis ang trauma sa nangyari.

Para sa akin, hindi naman malaking isyu kung tutuusin peronakakapangilabot ang ganap na ito na umani ng sari-saringreaksyon sa social media. Sana naresolba na lang ang isyu sapamamagitan ng pag -uusap pero mukhang nauwi sa demendhanang magkabilang panig.

Hay naku, nakakasira ng Christmas spirit ang ganitong mgaeksena sa ating paligid. Nasaan na ang humility sa atin? Buongakala ko maraming realization ang nangyari sa ating noongpandemic kung saan mas naging mapagmahal tayo sa atingpamilya at kapwa tao?

Sana ngayong colder season, kasabay nang paglamig ng panahon ay lumamig din sana ang ulo ng mga tao. Nawa’ymaging matimpiin, maunawain at mapagpasensya sa kapwa.

Last week, pumalo sa 24 degrees celsius ang naramdaman nalamig sa bandang Tanay, Rizal kung saan katulad ng lamig nananggagaling sa air condition. Masarap ang tulog ko noongisang gabi at ‘di na kailangan pang mag-ac. Binuksan ko ang bintana kaya mas lalo ko pang nadama ang preskong hangin nanagmumula sa labas.

Menos gastos sa ating bill sa kuryente, malakas din sa konsumokapag may aircon at gumagamit ng electric fan. Ngayon, pahinga muna, namnamin nating sabay-sabay ang malamig nasimoy ng hangin. Hindi na kailangan pang dumayo sa Baguio o Tagaytay dahil dito mismo sa Metro Manila ay malamig din ang panahon lalo na sa karatig lalawigan ng Tanay, Rizal.

Kapag ganitong lumalamig na ang panahon, mas pabor kung tayo ay naglalakad-lakad dahil napakasarap sa katawan kung hinahampas ng malamig na simoy ng hangin at sa mga nagda-drive ng sasakyan, pwede nang nakabukas ang ating bintanapara menos gasolina lalo na kapag maaga ang ating biyahe. Pero ibang usapan na kapag inabutan na tayo ng medyo tanghali dahilnakakasulasok na usok ng mga sasakyan sa matinding trapik.

Maibsan man lamang kahit panandalian ang init ng ulo natingmga motorista dahil sa lumalamig na panahon. Matagal pa natin ma-eenjoy ang cold weather na nakakatulong din sa magandangkondisyon ng ating katawan at pakiramdam. “Colder early morning temperatures in the coming days and months are likely to be felt over Luzon, with chances of light rains especially over the northern and eastern sections,” ayon sa PAGASA. Kaya naman, umpisahan na nating namnamin ang malamig na simoyng hangin na sana’y makatulong sa atin para kumalma ang atingpuso at isipan.