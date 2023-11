Kathryn walang paking ibalandra ang pagwalwal

Naibasura na ang dating sweet image ni Kathryn Bernardo kung ang pagbabasehan ay ang isa pang resibo sa nakaraan niyang Halloween vacay sa Thailand.

Aakalain mong walang bahid ng pagiging ‘free spirit’ soul ang Instagram post niya sa kanyang photo na naka-shorts, at midrib under shirt with matching bull cap, short sleeves jacket na tinernuhan ng sneakers.

Pero nakapaloob pala dito ang isang katotohanan ng isa pang karakter ni Kathryn na hindi nagawang bakbakin ng kanyang mga tagahanga o ng kahit sino dahil naka-limited ang comment section ng account niya.

Maliwanag ang pagiging isang ‘walwal girl’ ni Kathryn sa Thailand kasama ang kaibigang si Alora Sasam.

Sa isang photo ay nakikipag-toast pa siya sa hawak na shot glass kay Alora. At sa isa pa nilang larawan, nakayakap ang box-office star sa komedyante habang ipinapakita ang pag-inom niya sa alak.

Puwedeng itago ni Kathryn ang pagwawalwal niya, pero wapakels niyang ibinalandra ito sa kanyang followers.

Tila walang iba pang kasamang kaibigan ang dalawa dahil mismong si Kathryn ang kumukuha ng selfie.

May selfie rin sila kasama ang dalawang foreigners habang si Alora naman ang kumukuha.

Ikalawang beses na ito ni Kathryn na nagwalwal sa isang bar. Ang una ay sa Indonesia matapos ang kasal ng mag-asawang Maja Salvador, Rambo Nunez.

Sa eksenang ‘yon, kasama ni Kathryn ang dyowa nyang si Daniel Padilla. Pero sa bar sa Thailand ay tila wala ang presensya ng Teen King.

Kaya nga mas lalong umikot ang imahinasyon ng iba kung nagkaka-problem ba sa relasyon nina Kathryn at Daniel.