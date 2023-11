Jolina Dela Cruz kumayod, Cargo Movers ibinaon Foxies

Mga laro Huwebes:

(PhulSports Arena)

12:00nn — F2 vs GerFlor

2:00pm — Galeries vs PLDT

4:00pm — NXLed vs Chery Tiggo

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

PINAHABA ng F2 Logistics Cargo Movers ang kanilang winning streak sa tatlo matapos silang akbayan ni Jolina Dela Cruz kontra Farm Fresh 28-26, 20-25, 25-23, 15-8 sa pangalawang laro ng 6th Premier Volleyball League second All-Filipino Conference eliminations na nilaro sa PhilSports Arena sa Pasig, Martes ng gabi.

Tumikada si Dela Cruz ng 27 points kasama ang tig-10 excellent digs at receptions upang tulungan ang Cargo Movers na ilista ang 3-2 karta at manatiling malakas ang tsansa na sumampa sa susunod na phase.

Hindi naging madali para sa Cargo Movers na makuha ang panalo dahil lumaban nang sabayan ang Foxies hanggang sa dulo.

Nakauna ng isang set ang F2 pero biglang bumawi ang Foxies sa second frame para itabla sa 1-1 papasok ng set 3.

Nasikwat ng F2 Logistics ang pangatlong set pero hindi basta nagpadaig ang Farm Fresh, naging mabalasik ang kanilang laro upang makahirit ng deciding fifth set.

Lumabas ang bangis ng Cargo Movers sa fifth set, lumamang sila ng 4-0 sa simula ng laban at nagtuloy-tuloy na ito para ikahon ang panalo sa event na inorganisa ng Sports Vision.

Samantala, bokya pa rin sa panalo ang Farm Fresh sa pitong salang.

(Elech Dawa)