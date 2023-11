Janella durog puso sa mga bata sa Palestine

Kabilang na si Janella Salvador sa maraming celebrities sa buong mundo na nagpahayag ng kanilang nararamdamang awa sa casualties o mga biktima ng giyerang namamagitan sa Israel at Palestine.

Pero sa X (dating Twitter) post ni Janella, ang kanyang puso ay para sa mga apektado sa Palestine lalo na ang mga bata.

Ayon sa aktres, ilang beses na siyang naluha sa mga nakikita niyang bangkay ng mga bata at ng mga mahal ng sa buhay ng mga ito sa Palestine.

“The amount of times I’ve cried seeing all these posts about Palestinians children dying and losing loved ones… I just wish there was something I could do. I wish there was something we could all do besides watch their entire world crumble.”

Ni-retweet din ni Janella ang isang video para iparamdam sa mga netizen ang mas matinding pagkaawa nito.

Sa uploaded video ni @atiyyahballim, makikita ang isang bata na nanginginig habang puno ng alikabok ang mukha at katawan nito. Nasa expression ng bata ang takot sa naranasan.

Sinopla naman si Janella ng isang foreigner sa comment nito na nagsasabing may magagawa ang Pinay actress.

@lakerscuderia, “You can share information and spread awareness about it… don’t settle on thinking that ‘you can’t do anything,’ you can use your platform and rt info and fundraisers for Palestine. Every voice matters at this hour.” (Rey Pumaloy)