Humakot ng triple D! Bam Adebayo, Heat sinupalpal LA Lakers

SA likod ng halimaw na laro ni Bam Adebayo, naligtasan ng Miami Heat ang dumayong si LeBron James at ang Los Angeles Lakers sa manipis na 108-107 desisyon Lunes ng gabi.

Nagposte si Adebayo ng monster game na 22 points, 20 rebounds at 10 assists.

Bumakas si Jimmy Butler ng 28 points, may 22 si Tyler Herro at 12 kay Duncan Robinson.

Kinapos ang LA sa kabila ng game-high 30 points ni James at near triple-double din ni Austin Reaves na 23 points, 10 rebounds at 9 assists.

Sa dulo ng third quarter, lumabas si Lakers big man Anthony Davis dahil sa pananakit ng balakang. Hindi na siya bumalik, nagsumite ng 9 markers at 6 boards.

Nanalo ang Miami kahit hindi nakakuha ng field goal sa final 4:15. Walang umiskor sa magkabila mula sa final 2:39.

Natawagan si Adebayo ng travel 8 seconds na lang.

Sa inbounds, ibinigay ng Lakers ang bola kay James, umatake sa lane bago binatuhan ang open na si Cam Reddish sa sulok.

Bumitaw ng pampanalo sanang jumper si Reddish pero tumalbog sa rim ang bola, dinamba ni Butler ang rebound sabay sa pagkaubos ng oras.

(Vladi Eduarte)