Himala lang ang panalo! Marlon Tapales super dehado kontra Naoya Inoue

NOBENTA Y NUEVE (99) porsiyentong magwawagi si undisputed World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) super bantamweight champion Naoya “The Monster” Inoue – ito ang nakikita ng mga boxing analyst sa bansang Japan sa napipintong laban kontra kay Filipino unified International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) ruler Marlon “Nightmare” Tapales.

Wala umanong kayang makatalo o makadikit sa kakayahan ni Inoue pagdating sa junior featherweight division sa kasalukuyang panahon, kahit pa man sino ang itapat rito na mga katimbangan o sa mas mataas ng bahagya.

Maaari lamang umanong madaig ang four-division world titlist ng isang boksingero na mas malaki at malakas sa kanya sa mas mabibigat pang division.

Nakakadismayang ibinunyag ni Shinji Miyazawa, isang Japanese podcaster ng boxing, ang kanyang punto sa nalalapit na laban nina Inoue at Tapales sa Disyembre 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan

“I think Tapales pretty much has no chance of winning, it’s more along the line that Tapales cannot long last 36 minutes to make it to the decision, is kind of how, I think, me and most of the Japanese fans is looking on this fight, which is very disrespectful to be honest, but it’s just not that good, maybe just 1% chance Tapales can take it,” pahayag ni Miyazawa, nang mag-guest sa programang Powcast Sports.

Parehong puntirya ng dalawang boksingero ang makaukit ng kasaysayan, kung saan target ni Tapales na maging kauna-unahang Pilipino na maging undisputed champion, habang asam ni Inoue na maging ikalawang boksingero na kukuha ng lahat ng titulo sa four-belt era matapos maging kauna-unahang undisputed champ mula sa Japan at sa Asya at unang unified titlist sa magkakaibang dibisyon galing sa Japan.

Tangan ng two-time division champion na si Tapales (37-3, 19KOs) ang WBA at IBF junior featherweight titles na puspos ang pagsasanay upang maisakatuparan ang hindi nagawa ng mga legendary Pinoy boxers na sina eight division world titlist Manny “Pacman” Pacquiao, Nonito “Filipino Flash” Donaire at Donnie “Ahas” Nietes.

“There could be a major, major accident for Tapales [to beat Inoue]. He has speed, technique, very explosive, I think he has almost every advantage I can think of, and even Tapales have height or reach advantage, but I think, this thing it’s not gonna matter,” bulalas ni Miyazawa.

“No one’s been able to take the punch of Inoue, Donaire had taken his punches in their first match, but not the second time, the rematch against Inoue is when he step-up to the next level.”

Kumamada na sa masinsinang ensayo ang 31-anyos mula Kapatagan, Lanao del Norte sa paggiya ni head trainer Ernel Fontanilla na idinaraos sa Knucklehead Gym sa Las Vegas, Nevada sa Amerika.

(Gerard Arce)