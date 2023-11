Gutom, galit sa China dinaan ng mga mangingisda sa higanteng boya effigy

MASINLOC, ZAMBALES – Isang grupo ng mangingisda sa Masinloc, Zambales ang nagpalayag ng higanteng boya effigy nitong umaga ng November 6 sa isla ng San Salvador upang iparating sa bansang Tsina ang kanilang gutom at galit dahil sa patuloy na pangha-harass at agresyon sa Scarborough Shoal.

Sa isang pahayag matapos ang pagpapalyag sa boya, ang Asosasyon ng mga Mangingisda sa Masinloc ay ibinahagi ang naganap na pagpapakawala sa higanteng boya na may nakasulat na Atin Ang Pinas na tanda ng pag-angkin ng mga mangingisda sa kanilang pinagkukuhanan ng kabuhayan.

Ayon kay Richard Pascual at incoming kapitan ng isla ng San Salvador, ang isla ay “umaasa sa biyaya ng karagatan. Pagkain, hanapbuhay, at kasiyahang dulot ng aming payak na buhay sa isla. Ang patuloy na harassment at agresyon na ginagawa laban sa ating mga mangingisda sa Scarborough (karburo) ay lubos na nakakaapekto sa aming kabuhayan.”

Dagdag pa ni Pascual na ang gutom at galit nila “ay bunga ng kanilang patuloy na pagpigil sa aming pangingisda sa karburo.”

Nagpapasalamat din ang mga mangingisda sa lokal na pamahalaan at kay Pangulong Marcos

“Nais ko ring magpasalamat sa aming mayor Arsena j. Lim sa patuloy na ayuda sa aming mga mangingisda

Nagpapasalamat din kami sa ating Pangulong Marcos, sa Coast Guard dahil sa patuloy na pagtatanggol sa aming karapatan na mangisda sa karburo.”

Ayon kay Pascual ang tanging hiling nila “ay ang payapang paglalayag sa ating karagatan upang buhayin ang aming pamilya.”