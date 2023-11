MAGANDANG araw sa inyong lahat mga ka-Sarado at ka-Abante.

Sa kaalaman ng ating mga tagasubaybay ng basketball mapa-PBA man, NCAA o UAAP, napag-uusapan na nitong nakaraang linggo kung ano ba ang FLOPPING at ano ba ang naidudulot nito sa laro at pagiging epekto sa laro?

Ang FLOPPING ay isang “theatrical act” ng player na exaggerated ang galaw para makakuha ng pansin sa referees na mapa-opensa o depensa, mapansin at matawagan ng FOUL sa isang sitwasyon sa laro.

Hindi ito isang klase ng violation pero nakakagawa ito ng CAUSE OF DELAY sa laro. Dahil may mga laro na may REPLAY, halos nakukunan ng mga 5 minutes para lang ma-review ang video kung valid ang violation.

Noong araw ang tawag ng mga henyo sa basketball diyan ay ARTE lang ganun ka-simple.

Ang makapagbibigay-lunas lang sa sitwasyon ng FLOPPING mapa-PBA o COLLEGE BALL eh ang REFEREES at opisyal lang naman.

Dalawang bagay lang ang tinitignan sa basketball pagdating sa OFFICIATING, it’s either MAKAPAL o MANIPIS ang tawagan.

Kapag MAKAPAL ang tawagan, BARAGAN iyan ‘ika nga, “no harm no foul”, parang GINEBRA ang laban noong unang panahon (JAWORSKI era), maraming “let go plays” at panghuli diyan ay iyung “You have to play above officiating” kahit tamaan ka, no substitute to victory, tanggap lang ng tama basta sa ikapapanalo ng team.

Ngayon kapag MANIPIS naman ang laro, kalabit foul iyan, walang second motion, at kahit nasa “weak side area” ka ng laro minamanmanan ka pa rin ng referees. Sabi nila parang larong park o village ang makikita mo sa laro.

Solusyon diyan eh maging masipag ang REFEREES, tignan kung obvious ang foul o umaarte lang. Hangga’t maari maging patas sa laro. Walang make-up calls o hatag bawe.