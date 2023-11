Masasaktan lamang umano ang ekonomiya at mas magiging mahirap ang buhay ng mga Pilipino sa mga tangkang destabilisasyon sa administrasyong Marcos, ayon kay Cavite Rep. Elpidio Barzaga Jr.

“We cannot afford any political and economic instability. A plot to overthrow the administration won’t do us any good,” sabi ni Barzaga, chairperson ng House Committee on Natural Resources.

Ayon kay Barzaga hindi makabubuti ang destabilisasyon sa bansa na nahaharap sa pa­ngangailangang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, na siyang panguna­hing alalahanin ng mga Pi­lipino batay sa survey.

Aniya, ang usapan ng destabilisas­yon na pinaplano ng mga retiradong sundalo ay magbibigay lamang ng “black eye” sa ekonomiya.

“We don’t need their adventurism. We have a working government duly elected by an overwhelming majority of the people, more than 31.6 million margin. They have to respect the people’s decision,” sabi ni Barzaga, isang CPA-lawyer. (Billy Begas/Eralyn Prado)