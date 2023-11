Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na hindi niya pipigilan ang sinumang miyembro ng PDP-Laban na kumalas kahit siya na lamang ang maiwan sa partido.

Ayon kay Duterte, chairman ng PDP-Laban, malayang makakaalis ang sinumang miyembro na hindi na makakasunod sa prinsipyo ng partido.

Noong Lunes, kumalas sa partido si Senior Deputy Speaker at Pampanga Rep. Aurelio Gonzales Jr. matapos nitong banggitin ang pangalan ni Duterte na siyang nag-akusa sa Kamara de Representantes na siyang pinakabulok na institusyon.

“I respect his decision to go out of the party, and I would encourage that those who are not in tune with us, or ‘di ninyo nagustuhan, you’re always welcome to go,” wika ni Duterte sa “Gikan sa Masa, Para sa Masa” program sa SMNI Network.

“Even if I remain to be the only one at PDP, ok na sa akin, wala akong problema. Even if ako lang ang maiwan sa PDP sa buong Pilipinas, ok na ako. Wala akong dynamics diyan,” pagtiyak pa niya.

Kahit maglayasan umano ang mga miyembro ng PDP-Laban, madali lang humanap ng kapalit para sa rebuilding.

“We can always rebuild. If it is in tatters, we can rebuild the party any time. Ang importante kasi diyan, ‘yong prinsipyo,” diin pa ni Duterte.