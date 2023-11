DonBelle 4 years na

Napakaingay at umaapaw ang saya ng mga fan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa social media nitong Martes.

Sabay-sabay kasing nagse-celebrate ang lahat ng DonBelle fan clubs worldwide ng 4th anniversary ng hinahangaang love team.

Dapat lang na magsaya ang mga faney dahil sa success na tinatamo nina Donny at Belle ngayon.

Imagine, kalo-launch lang sa kanila as partners pero muntik pa itong maudlot dahil sa COVID-19 pandemic at shutdown ng ABS-CBN.

Survivors ngang maituturing ang Donny, Belle na pandemic love team nga ang bansag sa kanila ng netizens.

Kaya naman super happy ang fans kasi from a pandemic love team to the ultimate new gen phenomenal love team na raw ang DonBelle ngayon, ha!

Bongga!

Trending din sa X (dating Twitter) at Instagram ang video ng first ever public appearance nina Donny at Belle matapos i-ere ang ‘He’s Into Her’ romantic-comedy series nila noong 2021.

Ang tanong — kailan naman kaya magse-celebrate ng anniversary ang DonBelle as boyfriend, girlfriend?

Well, abangan! (Ogie Narvaez Rodriguez)