Deanna Wong, Flying Titans nilipad 4th straight victory

NAKIPAGSIKSIKAN sa four-way tie ang Choco Mucho Flying Titans kasunod ng mahusay na pagtitimon ni ace playmaker Deanna Wong nang mabilis na walisin ang NXLed Chameleons 25-11, 25-20, 25-19 sa unang laro ng triple-header nitong Martes sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Namahagi ang dating Ateneo Blue Eagles setter ng kabuuang 20 excellent sets upang maging pangunahing tagapagsimula ng atake ng Choco Mucho at mabiyayaan si leading scorer Cherry Ann Rondina ng 16 puntos mula sa 14 atake at dalawang blocks, gayundin ang 12 excellent digs at pitong excellent receptions tungo sa 4-1 kartada.

Ikaapat na sunod na panalo na ito ng Choco Mucho para makatabla ang Petro Gazz Angels, PLDT High Speed Hitters at Chery Tiggo Crossovers.

“Coming to the match siyempre laging sinasabi nila coach is iyung sistema lang talaga, game by game it works, pero siyempre there’s always room for improvement. Masaya and grateful kami sa panalo na ito with the guidance of the coaches and the management and teammates namin, pero may mga susunod na games pa, kaya whatever iyung nangyari sa court kanina, kung ano’ng pwede naming matutunan, dadalhin namin sa susunod pang games,” pahayag ng 25-anyos mula Minglanilla, Cebu.

Sumegunda naman kay Rondina sa puntusan si Isabel Molde na tumapos ng siyam na puntos mula lahat sa atake.

Hindi naman sapat ang opensa nina Jhona Maraguinot na tumapos ng 14 points mula sa 13 atake at 13 receptions at Judith Abil na may 11 puntos mula lahat sa atake para sa NXLed.

(Gerard Arce)