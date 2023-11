Commissioner Allan Caidic excited sa bagong-bihis na Super League

MAGBABAGONG-BIHIS ang Pilipinas Super League sa 2023 President’s Cup kung saan hindi bababa sa 18 professional teams ang makakakita ng aksiyon simula bukas, Nobyebre 9, sa Smart Araneta Coliseum.

Inilatag ng bagong talagang PSL Commissioner na si Allan Caidic ang mga detalye ng torneo kahapon sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa Rizal Memorial Sports Complex.

Kasama ni Caidic dumalo sa PSA Forum sina PSL President Chris Bautista, CEO Bong Baribar at Marketing head Bearwin Meily.

Sinabi ni Caidic, ang dating PBA superstar na ilang beses inirepresenta ang Pilipinas, na may dalawa pang koponan ang nais na sumali at sumama sa kalahok mula sa Cainta, Manila, Quezon, Pampanga, Davao, Novaliches, Makati, Mindoro, Aklan, San Juan, Pampanga, Camarines Norte at Quezon City.

Agad na magkakabanggaan ang Manila at Cainta sa opening day at magtatampok din ng mini-concert mula kay Bamboo.

Ang mananalong koponan ay tatanggap ng grand prize na P2 milyon, runnerup P500,000, third-placer P300,000 at fourth-placer P200,000.

May insentibo din ang Mythical Team ng torneo na tatakbo hanggang ikatlong linggo ng Marso.

Pagkatapos ng single-round elimination, uusad ang top 16 teams kung saan ang top eight ay may twice-to-beat advantage sa pagtuntong sa quarterfinals habang best-of-three ang semis at finals.

“Pagkatapos ng President’s Cup, tinitingnan namin ang isang grassroots tournament para sa 15, 17 at 19-year-old age groups, at gayundin ang Global Cup kung saan ang mga regional champion mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay haharap sa all-Filipino teams mula sa United. States, Australia, Canada at Dubai,” sabi ni Caidic sa iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee, at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

(Lito Oredo)