CJ Cansino, UP Fighting Maroons ibabaling ngitngit sa Red Warriors

Standings W L

UP 8 2

NU 8 2

De La Salle 7 3

Adamson 5 5

Ateneo 4 6

UE 4 6

FEU 3 7

UST 1 9

Mga laro Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

11:00am — Ateneo vs UST

1:00pm — UP vs UE

4:00pm — NU vs FEU

6:00pm — DLSU vs Adamson

MAGPAPAKATATAG sa itaas ng team standings ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, na sasandal kay team captain Crispin John “CJ” Cansino sa pagsagupa kontra University of the East (UE) Red Warriors sa second round ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Pilit na pinangunahan ng 24-anyos na shooting guard ang atake ng Fighting Maroons na tumapos ng 9-of-22 para sa kabuuang 20 puntos, kasama ang limang rebounds, dalawang steals at isang assist laban sa hot-streaking na De La Salle Green Archers sa 79-88 pagkatalo nitong Linggo.

Kinulang sa karagdagang suporta ang UP matapos magmintis sa laro si last season MVP Malick Diouf dahil sa wrist injury at ikalawang sunod na kawalan ni playmaker JD Cagulangan na may hamstring injury.

Subalit inanunsiyo ng UP na nakatakdang magbalik ang dalawa upang makatulong na makabalik sa panalo ang koponan na tangan ang 8-2 kartada, katabla ang National University (NU) Bulldogs.

“Marami kaming matutunan sa game na ito na dadalhin namin sa season, and hopefully, matuto kami sa mga pagkakamali namin,” wika ni Cansino.

Nakatakdang makatapat ng Maroons ang Red Warriors sa ikalawang laro sa ala-una ng hapon, pagkatapos ng labanan ng mga magreresbak na Ateneo Blue Eagles at Santo Tomas Growling Tigers sa alas-11 ng umaga.

Nakalinya namang ipagpatuloy ng Bulldogs ang init pagharap kontra sa Far Eastern University (FEU) Tamaraws sa alas-4 ng hapon.

Tatapusin naman ng La Salle ang game day kontra naghahabol sa Final Four na Adamson University (AdU) Soaring Falcons sa huling laro sa alas-6 ng gabi.

“Ang mindset namin, kung ano man iyung ibigay na pagsubok sa amin, solution-oriented lang kami. Iyon ang binubuo namin na kultura. So hopefully, sa susunod na laro, mas ibibigay namin ang kailangan para makuha ang panalo,” dagdag ni Cansino.

(Gerard Arce)