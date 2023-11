Buking na! Joshua isinama ang rumored GF sa Coldplay concert

Napa-sana all ngayon ang netizens kay Joshua Garcia, ha!

Nagbabakasyon kasi ngayon sa Japan ang magaling na aktor kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Emilienne Vigier.

Maliban sa bakasyon ay nanood din sila ng ‘Music of Spheres’ concert ng bandang Coldplay na ginanap sa Tokyo Dome.

Ibinihagi ni Joshua ang ilang photo at video na kuha niya sa concert na may caption na, “Hello @coldplay.”

Sa isang video ay madidinig siyang sumisigaw ng, “Hands up!” at “Hey!” habang pini-perform ng banda ang kanta nilang ‘My Universe’.

“I am jealous,” ang naging komento ng ka-partner niya sa teleseryeng ‘Unbreak My Heart’ na si Jodi Sta. Maria.

“Meron next year sa Manila,” ang naging reply ni Joshua.

Ang tinutukoy niya ay ang sold out 2-night concert ng banda sa Philippine Arena on January 19 and 20, 2024.

Ang direktor naman niya sa pelikulang ‘Vince, Kath, and James’ na si Ted Boborol ay nagkomento naman ng, “Sana all.”

Samantala, makikita namang nag-e-enjoy si Joshua sa concert sa Instagram story ni Emilienne.

Gaya ng kanta ng Coldplay, mukhang si Emilienne na nga ang ‘My Universe’ ni Joshua, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)