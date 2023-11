PASOK ang tatlong isla ng ‘Pinas sa listahan ng ‘Best Islands in the World for 2023’ sa Asia ng travel website na Condé Nast Traveler’s (CNT).

Kabilang dito ang Boracay sa ikatlong pwesto, Palawan para sa ika-anim at pang-10 naman ang Siargao.

“At less than four square miles, this compact Philippine island transformed from under-the-radar to overtouristed in the span of a few rocky decades—it was even temporarily shut down in 2018 to allow for much-needed redevelopment and rehabilitation. But with its sugary sands, magical sunsets, and see-your-feet-clear water, we suspect Boracay’s popularity isn’t going to wane anytime soon,” paglalarawan sa Boracay.

Samantala, nanguna naman sa pinakamagagandang isla sa buong daigdig ang Bali sa Indonesia at sinundan ito ng Koh Samui sa Thailand.

Sa dinami-rami ng magagandang isla sa mundo, hindi nagpahuli ang mga isla ng Pilipinas na talaga namang nakakahalina at nakikipagsabayan sa ganda. (Moises Caleon)