Inihayag ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang resulta ng independent at non-commissioned “Boses ng Bayan” third quarter survey, na ginanap mula Setyembre 20-30, 2023, ukol sa “job performance ng mga Mayor at Congressman. Nanguna at nagpakita ng mataas na iskor sina Mayor Joy Belmonte ng Quezon City at Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon na may iskor na 94.0% at 93.1%. Ang pag-aaral ay sumuri sa mga Mayor base sa pitong mahalagang sukatan: paghahatid ng serbisyo, pamamahala sa pananalapi, pag-unlad pang-ekonomiya, pamumuno sa pamamahala, pagpreserba sa kapaligiran, mga programang panlipunan, at pakikisangkot ng komunidad.

Statistically-tied and apat na Mayor sa ikalawang puwesto dahil sa pambihirang pamamahala. Nanguna si John Rey Tiangco ng Navotas na may 92.7%, sinundan ni Along Malapitan ng Caloocan (92.5%), Eric Olivarez ng Parañaque (92.3%), at Emi Calixto-Rubiano ng Pasay na may kapuri-puring (92.1%).

Ang ikatlong pangkat ay binubuo ng dinamikong trio: Vico Sotto ng Pasay na may 90.4%, Honey Lacuna ng Maynila (89.7%), at Abi Binay ng Makati (89.5%). Ang kanilang kahanga-hangang iskor ay lalo pang nagpapakita ng dedikasyon ng liderato sa rehiyon. Sa sumunod na ranggo, ang ikaapat na posisyon ay nagpakita ng pinagsamang galing sa pamumuno. Nakamit ni Ben Abalos Sr. ng Mandaluyong ang 87.9%, nakapagtala si Ruffy Biazon ng Muntinlupa ng 87.5%, at nakaseguro si Wes Gatchalian ng Valenzuela ng 87.1%.

Si Marcy Teodoro ng Marikina ay nasa ikalimang posisyon na may 85.8%, habang si Lani Cayetano ng Taguig ay kasunod lang na may 85.5%. Sa dulo ng spotlight ng survey, nasa ikaanim na posisyon si Francis Zamora ng San Juan na may 81.3%. Kompleto ang ranggo kasama sina Ike Ponce III ng Pateros at Imelda Aguilar ng Las Piñas na may 80.2% at 78.6%, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, sa “job performance” ng mga Congressman mula sa NCR, ang mga kriteria ay kinabibilangan ng “district representation”, “legislative performance”, at “constituent service” sa mga nasasakupan. Sa unahan ng kahusayan ay si Toby Tiangco ng Navotas na may iskor na 95.3%, na malapitang sinundan ng pangkat ng mga lehislator kabilang sina Stella Quimbo, Ralph Tulfo, at Camille Villar, bawat isa ay lumagpas sa 95%. Kabilang din sa nangungunang tier ang mataas na iskor nina Marivic Co-Pilar, Marvin Rillo, Patrick Michael Vargas, at Oca Malapitan, na may iskor sa pagitan ng 94.3% at 94.8%.

Ang ikalawang hanay ay pinamunuan ni Benny Abante ng Maynila na may 93.2%, sinundan nina Gus Tambunting, Tony Calixto, Franz Pumaren, at Arjo Atayde, na bawat isa ay nakakuha ng mga iskor na naglalaro mula 92.3% hanggang 93.1%. Ang ikatlong grupo ay binigyang-diin ang mga ustadong propesyonal tulad nina Dean Asistio, Romulo Roman, Boyet Gonzales III, at Bel Zamora, na bawat isa ay nakapagtala ng mga iskor mula 90.4% hanggang 91.2%.

Ang pagtatasa ay nagtapos sa mga mas mababang hanay kung saan ang mga Kinatawan tulad nina Edward Maceda, Jaime Fresnedi, Pammy Zamora, at Kid Peña ay nagpakita ng kapuri-puring pagganap na may mga iskor sa pagitan ng 88.0% at 88.5%. Kinilala rin ng surbey ang kahusayan nina Edwin Olivarez, Ernix Dionisio, at Joel Chua at ang dedikasyon nina Luis Campos, Irwin Tieng, at Eric Martinez, na may mga iskor sa ibabang 80s. Ang huling bahagi ay nagbigay-pugay sa walang-sawang pagtatalaga nina Rolan Valeriano, Mitzi Cajayon, Jaye Lacson-Noel, Maan Teodoro, at Ading Cruz, na nakakuha ng mga iskor sa pagitan ng 80.2% at 80.8%, na nagbibigay-diin sa matibay na dedikasyon ng mga Kinatawan ng NCR.

Binigyang-diin ni Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD ang huwarang serbisyo ng Mayors at Representatives sa NCR. Ipinunto niya na ang mga officials na ito ay nararapat papurihan para sa kanilang outstanding job performance. Ang NCR survey ay bahagi ng nationwide survey na may 10,000 registered voters na respondents sa iba’t-ibang lungsod, na may ±1% na margin ng error at 95% na antas ng kumpiyansa.