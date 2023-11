Bebot putok ang ulo sa motorsiklo

NASAWI ang isang 39-an­yos na babae nang mabundol ito ng humahagibis umanong motorsiklo sa Navotas City kahapon nang umaga.

Hindi na umabot ng buhay sa Tondo Medical Center ang biktimang si Ferleen Javier, residente ng Block 34-C Lot-16 Phase 2, Area-2 sa Barangay NBBS Dagat-dagatan, Navotas City sanhi ng grabeng pinsala sa ulo at iba’t ibang bahagi ng katawan.

Naaresto ng mga operatiba ng Substation 4 at kinasuhan na ng reckless imprudence resulting in homicide ang suspek na si Mark Biatingo, 25-anyos, binata at residente ng kalapit na Block-26, Area-1, Barangay NBBS Dagat-dagatan, Navotas City.

Ayon sa nakasaksi sa insi­dente na si Emily Jacobe, 34-anyos, nag­lalakad ang biktima sa gilid ng Frabelle Cold Storage sa M. Naval St., Barangay NBBS, Kaunlaran nang big­la na lang itong banggain ng nakamotorsiklong suspek bandang alas-7:30 nang umaga.

Sa lakas ng pagkakabundol, tumilapon si Javier at tumama ang ulo nito sa semento na kanyang ikinasawi.

(Orly Barcala)