Bahala na siya sa buhay niya! Jojo Lastimosa wala nang pakialam kay Mikey Williams

SINUKUAN na si coach Jojo Lastimosa ng TNT ang pakikipagnegosasyon kay Fil-Am Mikey Williams.

“Mikey, nothing,” ani Jolas nitong Linggo sa opening night ng PBA Season 48.

Kailangan na raw niyang mag-focus sa pagtitimon sa Tropang Giga sa Commissioner’s Cup, ipinasa ang pakikipag-usap kay Williams kay senior consultant Chot Reyes.

“Sila Chot na, dealing with the situation,” dagdag ni Lastimosa. “Nagpalit muna kami ng role. I don’t want to be bothered anymore. Sabi ko, ‘I have too much on my plate.’”

Bukod sa pagiging head coach, si Lastimosa pa rin ang team manager ng TNT.

Hindi pa pumipirma si Williams ng kontrata sa team na inihatid niya sa titulo ng nakaraang Governors Cup, siya pa ang naging Finals MVP ng season-ending conference.

Wala ang eksplosibong guard na 2021 Rookie of the Year, out din sina veterans RR Pogoy, Justin Chua at Poy Erram. Tumukod ang Tropa sa unang kampanya sa Commissioner’s Cup 110-102 kontra Magnolia Hotshots.

(Vladi Eduarte)