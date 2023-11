4th quarter simultaneous earthquake drill, kasado na

KASADO na ang isasagawang 4th quarter simultaneous earthquake drill bukas, Nobyembre 9.

Pangungunahan ito ng Office of the Civil Defense (OCD) na naglala­yong mabigyan ng sapat na kaalaman at kahandaan ang bawat Pilipino sa lindol.

Ayon sa OCD, isasagawa ang ceremonial pressing of the button sa Casiguran, Aurora ganap na alas-nuwebe nang umaga.

Bukod sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralan at mga kawani ng pamahalaan, hinihikayat ng OCD ang pribadong sektor na makisabay sa ‘duck, cover and hold’ protocol bukas.

Sinabi ng ahensiya na sa pamamagitan nito, maiiwasan ang pagkasugat at pagkamatay ng mga biktima lalo at wala naman anilang makakapagsabi kung kailan dumarating ang lindol.