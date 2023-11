TUMANGGI si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipagdayalogo sa Russia hanggang hindi nito inaatras ang kanilang puwersa sa kanilang bansa.

Inirekomenda ng mga opisyal ng Amerika at Europa, na kapwa kaalyado ng Ukraine, na mag-usap ang kampo nina Zelensky at Russian President Vladimir Putin para wakasan ang 20 buwang kaguluhan sa Ukraine pero tinanggihan ito ng una.

“They have to go out from our territory, only after that, the world can switch on diplomacy,” giit ni Zelensky.

“The United States know I am not ready to speak with the terrorists, because their word is nothing,” ani Zelensky.

Aminado naman si Zelensky na kailangan ng mas maraming air defense para mapatid ang kontrol ni Putin sa ere kung saan nasa 20 sundalo nila ang nalagas sa pinakawalan na missile strike ng mga Ruso kamakailan.