World class ang Pinay! Chezka Centeno inimbitahan sa Predator Pro Billiard Series

NAIMBITAHAN si world champion Chezka Centeno na sumargo sa Predator Pro Billiard Series ng $100,000 Women’s Showdown event na sasambulat sa Pebrero 27 hanggang Marso 1, 2024 sa Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas.

Sa website ng AZBilliards, kinompirma ng organizers ang unang walong cue artists na binigyan ng imbitasyon sa tournament bilang parte ng CueSports International Expo, kasama na doon sina Chou Chieh-Yu, ang reigning WPA World 9-Ball women’s champion, at si Centeno na kampeon sa World 10-Ball women’s event na ginanap sa Austria nakaraang buwan.

Manggagaling ang walong tumbukera sa top eight players ng WPA Women World Ranking kasama ang Predator WPA World 10-Ball Women’s Championship na kukuha ng awtomatikong imbitasyon.

Sina British betKelly Fisher at Allison Fisher, Kristina Zlateva ng Bulgaria at Austrian Jasmin Ouschan ang mga European players na kabilang sa natapik para tumumbok, kasama rin si world no. 7 Australia cue master Bean (Meng-Hsia) Hung at Chen Chia Hua (Chinese Taipei).

Magsisimula ang Women’s Showdown sa round-robin group stage, bawat group ay may kasaling dalawang seeded players mula sa WPA top eight at dalawang invited players.

Sasampa sa single eliminations ang best two players sa bawat grupo.

Umakyat sa no. 6 si Pinay cue artist Centeno matapos nitong magreyna sa World 10-Ball Women’s Championship.

