`Vitro baby’ ni Kardashian, Barker tagumpay sa fetal surgery

Naipanganak na ang ‘vitro-baby’ ng Hollywood celebrity Kourtney Kardashian at Travis Barker matapos ang pinagdaanan na ‘urgent fetal surgery ‘ ng una para mailigtas ang baby.

Nabatid na pinangalanan ng couple ang sanggol na `Rocky,’ ayon sa malapit na kakilala ng couple.

Sina Kardashian ag Travis ay ikinasal noong 2022 at unang inianunsiyo ang pagdadalantao ng socialite noong Hunyo sa Blink-182 concert sa Los Angeles.

Sa ibinahaging video ni Kardashian sa Instagram, nakitang hawak pa nito ang papel na may nakasulat na “Travis I’m pregnant”.

Noong Setyembre 1, na-postpone ang European tour ng Blink-182 dahil sa urgent family matter na pala ni Barker kung saan inamin ni Kardashian noong Setyembre 6 na sumailalim siya sa `urgent fetal surgery’ para mailigtas ang kanilang baby.

Sa isang post ni Kardashian, sinabi nito na “a whole new understanding and respect for mamas who have had to fight for their babies while pregnant,” may dagdag pa itong “Praise be to God. Walking out of the hospital with my baby boy in my tummy and safe was the truest blessing.”

Sa panayam ng Vogue kay Kardashian, sinabi nitong “That experience opened my eyes to a whole new world of pregnancy that I didn’t know about in the past.”

Ayon pa sa American media personality, masuwerte aniya siya na sakop sa kanyang insurance ang ginawa sa kanyang baby na siyang nagligtas sa buhay nito dahil karaniwan ay dalawang ultra sounds lamang ang sakop ng insurance.

Nalaman rin na ang naging baby ng couple ay mula sa vitro fertilization.

Nabatid na si Kardashian ay may unang tatlong anak sa dati niyang partner na si Scott Disick na sina Mason at Reign, at Penelope.

Habang si Barker naman ay may tatlong anak sa kanyang dating partner na si Shanna Moakler na sina Landon, Alabama at stepdaughter Atiana, na anak ni Moakler sa kanyang ex na si Oscar De La Hoya. (Juliet de Loza-Cudia)