Unli bombahan, volley action! NU Bulldogs, 36 iba pang koponan pasiklaban sa PNVF Challenge Cup

MAGSASAGUPA ang mga nangungunang collegiate, club at local government unit (LGU)-based teams sa Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Challenge Cup simula ngayong araw (Martes, Nobyembre 7) sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Dalawampung (20) koponan sa men’s division at 16 sa women’s side ang maghaharap sa loob ng 15 araw ng matinding aksiyon sa volleyball sa penultimate tournament ng PNVF, na pinamumunuan ni Ramon “Tats” Suzara, ang nagho-host ngayong taon.

Ang “three-peat” UAAP champion National University at reigning PNVF Champion’s League titlist Cignal ay nangunguna sa cast sa men’s division ng torneo na suportado ng Philippine Sports Commission na pinamumunuan ni Chairman Richard Bachmann.

Ang NU ay nasa Pool B kasama ang RTU-Basilan, Arellano University, VNS Asereht at University of the East-Cherrylume habang ang Cignal ay nangunguna sa Pool A kasama sina Kuya JM-Davao City, Savouge Aesthetics, Volida Volleyball Club at University of Batangas.

Kabilang ang PGJC Navy, 3B Marikina City, Angatleta-Orion, Bataan, Jose Rizal University at Plaridel, Quezon sa Pool C gayundin ang UAAP runner-up University of Santo Tomas, Tacloban City-EV, Iloilo D’Navigators, Santa Rosa City at Emilio Ang Aguinaldo College na nasa Pool D.

Sa women’s division, pinamumunuan ng two-time at reigning NCAA queens College of Saint Benilde ang Pool A kasama ang Volida Volleyball Club, UP Volleyball Club at Parañaque City.

Kasama sa Pool B ang Philippine Airforce, JRU, Davao City at Tacloban City-EV habang ang Arellano, Letran, University of Batangas at RTU-Basilan ay bumubuo sa Pool C.

Kukumpleto sa labanan ay ang Unibersidad ng Pilipinas, San Beda, Lyceum of the Philippines University-Batangas at La Salle-Dasma sa Pool D.

Ang Challenge Cup ay ang Champion’s League ng PNVF na may bagong pangalan.

Unang itinanghal ang torneo ay sa Lipa City noong 2021 kung saan nanalo ang F2 Logistics sa titulo ng kababaihan at ang Team Dasma Monarchs ang namuno sa paligsahan ng kalalakihan.

(Lito Oredo)