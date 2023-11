‘Triggerman’ Allan Caidic tampok sa PSA Forum

TAMPOK ang Pilipinas Super League sa talakayan sa balik ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes, November 7, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Bilang bagong talagang commissioner ng liga, ibabahagi ni basketball great Allan Caidic ang 2023-3024 season ng PSL sa 10am public sports program, siyam na teams ang magbubuno sa President’s Cup na pasisiklabin sa November 9 sa Smart Araneta Coliseum.

Basketball din ang first part ng weekly session na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, Milo, POC at Pagcor, tatalakayin naman ni Pinoy Liga co-founder Benny Benitez ang Pinoy Liga Cup Clubs at NexMan Cup.

Naka-livestream ang Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at ine-ere nang delayed basis sa Radyo Pilipinas 2 na nagse-share din nito sa kanilang official Facebook page.

(Vladi Eduarte)