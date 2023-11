Treasure Hunting panis mga karibal

WALANG nakapigil sa hangarin ng kabayong si Treasure Hunting na sungkitin ang titulo sa Special Invitational Race II na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nagwaging banderang-tapos si Treasure Hunting na sinakyan ni jockey John Alvin Guce, tinawid nila ang meta ng may anim na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Bombay Nights.

Kumaripas sa largahan si Treasure Hunting at mabilis naman humabol sina Bombay Nights at Daily Burn pero hindi ibinigay ng winning horse ang unahan.

Pagsapit ng huling kurbada ay pinipilit ni Bombay Nights na makuha ang unahan kay Treasure Hunting pero pagsapit ng huling 150 metro ng karera sa rektahan ay umungos na nang sobra ang huli.

Inirehistro ni Treasure Hunting ang 1:39.2 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Den Tan ang P180,000 premyo habang napunta sa owner ni Bombay Nights ang P67,500 second place prize.

Nakapag-uwi din ang mga may-ari ng third at fourth na sina Magtotobetsky at Daily Burn n P37,500 at P15,000, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)