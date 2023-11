Sisibakin na sa kanyang puwesto bilang Deputy Speaker ng Kamara de Representantes si dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa pananahimik nito sa isyu ng pagbatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sa institusyon.

Ayon sa exclusive report ng Politiko.com.ph, nakabanggaan muli ni Arroyo ang liderato ng Kamara, anim na buwan matapos itong i-demote sa dating posis­yon na Senior Deputy Speaker.

Si Isabela Rep. Tonypet Albano ang ikinokonsidera umanong pumalit sa mababakanteng puwesto ni Arroyo bilang Deputy Speaker.

Dating pinamunuan ni Albano ang state-owned Radio Philippines Network (RPN) sa panahon ng Arroyo administration bago ito naisapribado.

Nabatid na tumanggi umano si Arroyo na makisama sa pagkondena kay Duterte matapos nitong akusahan ang Kongreso bilang pinakabulok na institusyon sa bansa.

“Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito, you will find out its Congress,” wika ni Duterte sa TV interview noong Oktubre.

Matatandaang napilitang maglabas ang Kamara ng liham mula sa Commission on Audit na nagsasaad na pasado ang kapulungan sa anumang suspension, notice of disallowance, o notice of charge.

Si Arroyo ay kilalang kaalyado ni Duterte at ng anak nitong si Vice President Sara Duterte-Carpio.

Noong nakaraang Mayo, inalis kay Arroyo ang senior status at pinalitan ng kababayan niyang si Pampanga Rep. Aurelio “Dong” Gonzales Jr.

Hindi ito ang u­nang pagkakataon na matatanggal na Depu­ty Speaker si Arroyo. Noong 2017, tinanggal din siya sa nasabing puwesto ni Speaker Pantaleon Alvarez kasunod ng banta nitong aalisin ang mga lider ng Kamara na kokontra sa death penalty bill.

Makalipas ang isang taon, kinudeta ni Arroyo si Alvarez sa tulong na rin ni Sara Duterte na noon ay alkalde ng Davao City.