Todo suporta sa anak ni Melanie: Ang lakas natin, nakakakilig – Pia

Ang laki ng tiwala ni Pia Wurtzbach kay Michelle Dee, na lumalaban ngayon sa Miss Universe 2023.

Sa X nga ay ni-repost ni Pia ang post tungkol sa mensahe niya kay Michelle na…

“Ang lakas natin! Nakakakilig. Can’t wait to see the outfits, the photos next to the candidates, the interviews, the behind the scenes moments… the national costume, the gowns, the crowning moment! Aaahhhh!” sey ni Pia tungkol kay Michelle.

“We got you Michelle!” saad pa rin ni Pia.

Anyway, tila binibigyan nga ng grado si Pia sa araw-araw na look niya, ha! At base sa komento ng mga beauty pageant enthusiast ay pasado ang mga hitsura niya mula day 1 hanggang day 3 ng pagrampa niya sa El Salvador.

“I was doubting her before but seeing this video proves that she can make us Filipino proud. Goodluck MMD. Ilaban mo `yan.”

“Michelle will rock the stage once she entered Top 15 but definitely she will rock the mic if nasa Top 5 siya.”

“Very commanding ang aura ni MMD, sobrang lakas ng dating niya at ang suot niya, pak na pak.”

“Omg Michelle, she looks damn good. The commanding walk, she’s slaying.”

“Ang lakas maka-girl boss ni Michelle sa mga kalaban niya, ha! Ang lakas ng presence.”

Ang lakas nga ng dating ng anak ni Melanie Marquez!

Well, sabi nga ni Pia, sa Miss Universe, dapat alam mo kung kailan ka eeksena, kung kailan ka magpapapansin, na dapat ang energy mo, hinding-hindi bababa, ha!

So, go Michelle! Tama nga, ilaban mo ‘yan! (Dondon Sermino)