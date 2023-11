Team TVJ nagpaiyak sa ‘It’s Showtime’

Marami ang nagulat at napaiyak sa performance nina Teddy Corpuz, Vhong Navarro, at Jugs Jugueta o ang Team TVJ sa ‘Magpasikat 2023’ ng ‘It’s Showtime’.

Sa una ay pinerform nila ang theme song nga mga TV show ng mga yumaong komedyante na sina Redford White, Babalu, at King of Comedy na si Dolphy.

Pero after ng kanilang dance prod ay ginulat nila ang viewers, hurados, at mga co-host nila sa ‘It’s Showtime’ nang i-reveal nila ang twist sa kanilang performance at ito ay ang paggamit nila ng AI (Artificial Intelligence) technology.

Muling pinalabas ang kanilang dance prod pero sa pagkakataong iyon mukha na nina Redford, Babalu, at Dolphy ang lumabas.

Sa bandang dulo ng kanilang performance ay nakasama nila si Nova Villa na muling sinabuhay ang character ni Azon sa ‘Home Along Da Riles’ at naka-eksena ang AI figure ni Dolphy sa katauhan ni Vhong.

Marami ang naantig at naiyak sa tribute na binigay nila sa mga pumanaw na comedy legends ng Philippine showbiz kung saan para silang muling nabuhay dahil sa paggamit ng AI.

Maski nga si Nova ay naiyak dahil nga naka-work niya ang mga pinakitang yumaong komedyante.

Ayon sa lider ng team na si Vhong, ang performance nila ay base sa style ni Dolphy na sa umpisa ay magpapatawa, tapos ay paiiyakin ang viewers.

Magaganda ang komento ng mga hurado, maski ang viewers at netizens ay puring-puri ang performance ng Team TVJ.

Na-bet-an din ni Unkabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda ang ginawa nina Vhong, Teddy, at Jugs.

Bilang isang komedyante ay nagkaroon siya ng hugot sa nasabing tribute.

“Noong panahon nila mahirap nang magpatawa, pero grabe ‘yung hirap magpatawa ngayon.

“Ang sarap magpasaya ng mga Pilipino, pero lately, ang hirap ninyo ring pasayahin.

“Konting kibot, konting utot, mayroong panget na reaction. Ang hirap-hirap magpatawa ngayon.”

Dagdag niya pa na sana ay dumami raw ang mga komedyante kahit ang hirap-hirap nang magpatawa.

“Ang dami-dami nang pinaniniwalaan ng mga tao ngayon and that’s the sad reality,” sey pa niya.

Pinaliwanag naman ni Film Development Council of the Philippines (FDCP) Chairperson Tirso Cruz III ang nasabi ni Meme Vice.

“Maraming bawal ngayon, ’yun ang problema. Kaya napakahirap magpatawa kahit na marami kang material, laging may magbabawal tungkol sa materyal na ginagamit mo,” sey nito.

Sa bandang dulo ay nagpasalamat si Meme Vice kina Vhong, Jugs, at Teddy.

Aniya, sana ma-appreciate ng audience ang mga entertainer habang buhay pa ang mga ito hindi kung kailan patay na.

Anyways, inaabangan na ng viewers kung mahihigitan ng iba pang ‘Magpasikat’ teams ang performance ng Team TVJ.

Exciting! (Byx Almacen)