Tamang pautang

Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magsasaka natin sa pagtitiyak na lagi tayong may sapat na pagkaing mabibili sa merkado.

Pero nakakalungkot na sila mismo ay nabubuhay sa gitna ng kahirapan at sa halip na tulungan ay nabibiktima pa ng mga walang-konsensyang nagpapautang.

May batas na nagtatakda sa mga bangko na magpautang na may abot-kayang patubo sa mga magsasaka. ‘Yun nga lamang, mahirap makumpleto ang mga requirements na hinihingi ng mga bangko kung ikaw ay isang maliit na magsasaka lamang.

Kaya naman ang karaniwang nalalapitan ng mga magsasaka para makapangutang ay ang mga private money lender na karaniwan ay mataas na magpatubo sa pinapahiram na pera. Ito yung mga tinatawag na mga usurero o ‘five-six’ kung magpautang.

Nakakadismaya na sa aba nilang kalagayan ay nakukuha pa ng mga ganitong money lender na pahirapan ang mga magsasaka.

Para matigil na ang ganitong maling kalakaran, naghain ang inyong Kuya Pulong ng House Bill (HB) 9094 na ang layunin ay magtakda ng limit sa interest rate na dapat ipataw sa mga pautang sa mga magsasaka.

Sa ilalim ng HB 9094 o ang panukalang ‘Anti-Usury Against Farmers Act,’ ang patubo sa pautang ay dapat na hindi lalagpas sa 6 percent kada taon para sa mga magsasakang ang sakop na lupain ay pitong ektarya o mas maliit pa.

Kapag tumaas sa 6 percent ang tubo sa pautang, may collateral man o wala, ito ay ilegal na sa ilalim ng panukalang batas.

Ang paglabag sa mga probisyon na nakasaad sa bill ay may kaukulang mga parusa. Kapag pribadong indibidwal ang lumabag, maari siyang makulong ng isang taon o kaya ay magbayad ng multa na hindi hihigit sa P100,000. Maari ring parehong multa at pagkakakulong ang maging parusa.

Ganito rin ang mangyayari kapag empleyado ng gobyerno ang napatunayang lumabag. Mas mahigpit nga lamang ang parusa. Ito ay ang pagkakakulong ng dalawang taon at multa na hindi hihigit sa P200,000.

Kapag organisasyon o korporasyon ang napatunayang lumabag, ang parusang multa na P500,000 at pagkakakulong ng anim na buwan hanggang isang taon ay ipapataw sa mga opisyal nito.

Marami ng kinakaharap na problema ang mga magsasakang Pilipino. Andiyan ang mga baha at bagyong bunga ng climate change, kakulangan sa patubig at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga fertilizer, seeds at iba pang gamit na pang-agrikultura.

Hindi na dapat pang madagdagan ng pagkabaon sa utang ang mga problema nila.

Ang panawagan ng inyong Kuya Pulong: Sa halip na pahirapan ay tulungan at alalayan natin ang ating mga magsasaka. Sa kanila nakasalalay ang seguridad sa pagkain ng ating bansa.