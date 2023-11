Sylvia hinamon ng pustahan si Arjo

Dahil birthday ni Arjo Atayde, biglang sumingaw ang isang kuwento sa pagitan nila ng inang si Sylvia Sanchez na naganap ilang oras bago ikasal ang actor-politician sa misis nitong si Maine Mendoza.

Hindi napigilan ni Sylvia na magbalik-tanaw kay Arjo bilang paglalahad nito ng kanyang pasasalamat at kasiyahan sa tinatamasang tagumpay ng anak sa acting, career, politika, at ngayon ay marriage life nito.

Nagpaskil si Sylvia ng video ni Arjo habang nakahiga sa kama at kasama ang bunsong kapatid nito.

Sa throwback memory ni Sylvia, ikinuwento niyang nakipagpustahan siya kay Arjo paggising nila bago ang wedding nito kay Maine.

Ayon sa beteranang aktres, hinamon niya ng pustahan si Arjo ng 5 million pesos kung sino ang unang iiyak sa kanilang dalawa, na hindi naman kumasa ang actor-politician.

Kuwento pa ni Sylvia sa mahaba niyang caption sa Instagram post, “Tandang-tanda ko pa ang araw ng kasal mo. Pagkagising ko pinuntahan kita sa room mo, kabado at naiiyak ako pero sobrang saya ko at kinulit kulit pa kita. Nakita kong ganon din ang naramdaman mo, kabado, masaya at naluluha luha pa pero kahit pilit mong tinatago sa akin ang tunay mong nararamdaman kitang kita ko yon nak. Kaya dali dali kitang pinustahan kung sino unang maiyak sa ating dalawa sa kasal mo, talo!!! Bayad.

“Pero ayaw mong pumusta kasi alam mong matatalo ka. Sadyang nilakihan ko ang pusta ko dahil alam kong mananalo ako. Sayang di pumusta nak, nanalo sana ako hahaha.”

Patuloy pa ni Sylvia sa unang birthday ni Arjo na mayroon na itong asawa, proud siya sa buhay nito ngayon, lalo na ang turing ng mga magulang ni Maine sa anak.

“Masaya ako para sayo at higit sa lahat masaya ako kasi nakikita kong sobrang masaya ka at mahal mo at mahal ka ng mga in laws mo at sobrang saya mo lalong lalo na sa piling ng asawa mong si Maine.”

At sa huli pinasalamatan din ni Sylvia si Maine sa pagmamahal at pag-aalaga kay Arjo. (Rey Pumaloy)