Sinong sakalam sa cara y cruz o palabunutan?

Sinu-sino kayang mga kapitan at mga kagawad sa nagdaang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang sinuwerte at minalas sa cara y cruz o palabunutan dahil may nagtabla sa boto?

Ang masaya, umubra ang bango ng “Pepe ko at Pepe mo”, abay panalo si Kapitan Pepe Pacheco!

Pero bago ‘yan, marami tayong ayudanatics na tropapips ang naaliw sa balita tungkol sa isang lalaki sa Las Piñas na inagawan ng cellphone pero rumesbak sa mga suspek nang tangayin niya ang susi ng motorsiklo ng mga ito.

Kinalaunan, dahil iniwan na ng mga suspek ang motorsiklo dahil hindi na nga nila mapaandar at wala na ang susi, kinuha ito ng biktima at dinala sa police station para mag-report ng nangyari.

Nakakatawa man dahil ginaya raw ng lalaking biktima ang napanood niya sa social media, pero may peligro rin ito lalo na kung armado ang mga suspek gaya ng patalim. Baka nagripuhan pa siya nang ‘di oras.

Suwerte lang siguro ang lalaking biktima na hindi talaga haragan na kriminal ang mga suspek at naghahanap lang siguro ng madedelihensiya. Kaya sabi ng iba nating tropapips, ‘wag basta-basta gagayahin ang nangyari at tingnan din muna kung may kargada ang mga kolokoy na suspek.

Mahirap na nga naman na baka sa halip na cellphone lang ang mawala sa biktima eh madisgrasya pa kung may baril pala o patalim ang mga ogag na snatcher o holdaper.

Samantala, ngayong tapos na ang BSKE, aba’y dapat magtago muna ang mga nanalo lalo na ang uupong barangay chairman kung mainit ang naging labanan sa kanilang lugar.

Ilang kandidato nga ang natodas at nasugatan dahil sa mga nangyaring pamamaril o kaya naman eh rambulan dahil sa init ng pulitika. Mukhang marami talaga ang nais “magsilbi” sa kanilang mga kababayan lalo na ngayon na nauso na ang bigayan ng “ayuda.”

Sa mga nanalo, baka raw abutin pa ng tatlong linggo ang transition period o pagpapalit ng kapangyarihan sa mga nakapuwesto. Kung balik-puwesto lang si kupitan, este kapitan, aba’y walang problema sa kaniya. Pero kung papalit ang nanalo sa nakaupong chairman at naging mainit ang halalan sa lugar nila, aba’y mabuti nang mag-ingat at maging “magulang.”

Masuwerte naman ang mga kandidatong may katablang boto at pagkatapos eh nanalo sa pamamagitan ng cara y cruz o kaya palabunutan. Para sa kaalaman ng mga hindi alam, hindi naman bawal ang naturang proseso ng tie-breaker dahil pinapayagan ito at nakasaad sa Omnibus Election Code.

Kaya lang, hindi mo rin maaalis sa natalong kandidato ang manghinayang. Ika nga, panalo na, naolats pa. Ilang araw kaya bago makatulog uli nang mahimbing ang kandidatong minalas sa cara y cruz?

Pero may ilang netizens din na nagmumungkahi na dapat baguhin na rin ng Comelec ang naturang patakaran lalo na sa puwesto ng barangay chairman. Dapat bigyan din daw ng option ang dalawang kandidato na nagtabla kung gusto nila ng term sharing. At kung payag ang dalawa, gawin ang palabunutan sa kung sino ang unang uupo.

Ang ilang tropapips naman natin na matataba ang utak, gusto naman na gawing mas exciting at makulay ang tie-breaker. Bakit hindi raw gawin ang ala-beto-beto o kaya eh maglagay roleta, o iba pang palaro na gaya sa peryahan.

Hindi raw kasi magandang example ang cara y cruz dahil parang sugal na rin daw ito na ipinagbabawal ng mga pulis. Oo nga naman. Pero sa mga natalo, pahinga muna at rumesbak na lang sa 2025, iyan eh kung walang batas na ipapasa para ipagpaliban na naman ang BSKE. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”