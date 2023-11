Pinakamautak si lodi! Paulo Bersamina hari sa 3rd AQ Prime Chess

NAKIPAGHATIANng puntos si International Master Paulo Bersamina kay IM Rolando Nolte sa ninth at final round upang angkinin ang korona sa katatapos na 3rd AQ Prime FIDE Standard Chess Tournament na nilaro sa Ayala Malls, Manila Bay sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Paranaque City kahapon.

Nakalikom si Olympiad veteran Bersamina ng 21 points, kaparehong puntos ni Sherwin Tiu, subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay nahirang na kampeon ang una.

Kinalos ni Tiu sa final round si FM Mark Jay Bacojo.

Ipinatupad sa nasabing event ang nine rounds Swiss System kung saan ay tatlong puntos ang iskor sa mananalo, isang puntos sa tabla habang zero sa talo.

Lumanding sa pangalawang pwesto si Tiu habang third place si AGM Kimuel Aaron Lorenzo tangan ang 20 points matapos talunin si FM Noel Dela Cruz.

Parehong may tig-19 puntos sina Nolte at IM Daniel Quizon, inokupahan nila ang fourth at fifth, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)