PBA record kay The Blur! Jayson Castro kinolekta pang-3,000 career assist

INIHANAY ni Jayson Castro ang pangalan sa assists leaders ng PBA.

Sa opening day ng Seaon 48 PBA Commissioner’s Cup nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum, pinakawalan ng TNT veteran guard ang second assist niya sa buzzer-beating 3 ni Carl Bryan Cruz na tumapos sa first quarter.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, pang-3,000th dishoff ‘yun ng PBA career ng The Blur sapol noong 2008 nang tapikin ng Tropang Giga bilang third pick overall mula PCU.

Tumapos si Castro ng 7 assists kontra 3 turnovers sahog sa 5 points, 2 rebounds sa 110-102 loss ng Tropa sa Magnolia Hotshots.

Pang-12 player lang si Castro, 37, na nakarating sa milestone, at nag-iisa sa mga active players ng Season 48.

Hindi nakalista sa opening day rosters sina Alex Cabagnot na huling naglaro sa Terrafirma at ang veteran guard din ng Ginebra na si LA Tenorio. (Vladi Eduarte)