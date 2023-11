Inamin ng bagong talagang Agriculture Secretary Francisco Tiu-Laurel Jr. na hindi pa kayang ibaba ngayon sa P20 ang bawat kilo ng bigas.

“Twenty peso was an aspiration. Ang problem nasa 15-year high sa world market. Today, that is not possible,” wika ni Laurel sa kanyang unang first press conference.

Binanggit ng kalihim na maraming kinakaharap na problema ang agrikultura, kabilang dito ang climate change, El Niño at ang komplikadong sitwasyon sa buong mundo.

Aniya, isa sa naging tagubilin sa kanya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay gawing moder­nize ang pagsasaka at irigasyon upang sa gayon ay mapataas ang produksyon ng bigas.

“We are getting ready to do our best to try to make rice affordable,” wika ni Laurel. “It might take a little time.” (Riz Dominguez)