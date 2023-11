Nagsasawa na sa semplang! Kevin Durant pinutol 3-game losing skid ng Phoenix Suns

NAKUHA ding ngumiti ng Phoenix Suns pagkatapos ng isang laro.

Humarabas ng season-high 41 points si Kevin Durant at kinalsuhan ng Suns ang three-game losing skid sa bisa ng 120-106 panalo kontra dinayong Detroit Pistons Linggo ng gabi.

“It’s not losing one in a row, definitely not three in a row,” bulalas ni Phoenix coach Frank Vogel.

Pilay pa rin ang backcourt ng Suns sa pagkawala nina Devin Booker (calf) at Bradley Beal (back).

Rumesponde sina guards Eric Gordon (21 points), Grayson Allen (14) at Josh Okogie (10).

May 26 points, 6 assists si Cade Cunningham pero kanya rin ang 6 sa 16 turnovers ng Pistons, 5 pa dito kay center Jalen Duren. Off the bench ay tumapos ng 22 points si rookie Marcus Sasser.

Umiskor si Durant, 14 of 27 overall sa field, ng 13 sa first quarter, sinalo ng 11 ni Gordon sa second para sa 58-49 Suns lead sa break.

Nagpakalat muli ng 18 markers sa third si KD tungo sa 92-80 edge papasok ng fourth.

(Vladi Eduarte)