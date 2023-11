SIMULA sa Nobyembre 13, tataasan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang multang ipapataw sa mga pasaway na motorista sa EDSA bus carousel lane.

Ayon kay MMDA chairman Romando Artes, sa ilalim ng Regulation No. 28-002, itataas sa P5,000 mula sa P1,000 ang multa para sa unang paglabag; multang P10,000 at isang buwan na suspensiyon sa driver’s license para sa ikalawang paglabag; P20,000 at isang taong suspenisyon ng lisensya ang ipapataw sa ikatlong paglabag at sa ikaapat at huling paglabag ay i­rerekomenda nang MMDA sa Land Transportation Office (LTO) ang pagpapawalang bisa ng driver’s license ng violator bukod pa sa multang P30,000.

Nilinaw naman ni Artes na hindi maituturing na anti-poor at hindi ito paraan para makalikom sila ng pondo.

Layunin aniya ng hakbang na madisiplina ang mga pasaway na motorista sa EDSA busway. (Betchai Julian)