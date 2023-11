Mga nanalong PDL ubra mag-virtual office sa piitan

PARA magampanan ang kanilang tungkulin, bibigyan ng virtual access ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang tatlong person deprived of liberty (PDL) na nanalo sa nagdaang Barangay Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Ayon kay BJMP Spokesperson Jail Chief Inspector Jayrex Joseph Bustinera, hindi problema ang computer at internet access sa mga ito dahil dati ginagawa na ng BJMP ang electronic dalaw o E-dalaw, gayundin ang ‘virtual’ na pagdalo ng PDL sa court hearing.

Ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone ng mga preso at iba pang uri ng electronic messaging device upang hindi nila ito magamit sa ilegal na aktibidad.

Sinabi ni Bustinera na susundin nila ang desisyon noon ng Supreme Court sa mga dating senador na nakulong at nagampanan ang kanilang tungkulin.

Iginiit naman ni Bustinera na walang VIP treatment sa tatlong nanalong PDL. Tumakbo at nanalo bilang mga kagawad ang detainee sa Tanay Municipal Jail, Dasmariñas City Jail-Male Dormitory at Caga­yan de Oro City Jail-Male Dormitory na pawang may mga kaso sa droga.

Pinayagan sila ng Commission on Elections (Comelec) na kumandidato hangga’t wala pang pinal na hatol sa kanilang mga kaso. (Betchai ­Julian)