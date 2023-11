Target ng Department of Transportation ang partial operation ng Metro Manila Subway Project bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa 2028.

Gayunman, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na bahagi lamang ng 33 kilometrong subway ang bubuksan para sa partial operation nito.

Sa ngayon aniya ay paspasan na ang ginagawang pagbubutas at sa pagtatapos ng 2023 ay baka makarating na sa Quirino Avenue ang boring machine mula sa Valenzuela.

Dalawa pang bo­ring machine ang nakatakdang dumating sa bansa para magamit sa tunnel mula Metro­walk patungong Shaw Boulevard.

“By February, we will have 6 boring machines so the work will go faster,­” wika ni Bautista sa interview ng Tele­Radyo Serbisyo.

Ang 33 kilometrong subway ay magsisimula sa Valenzuela at dadaan sa Quezon City, Pasig, Taguig hanggang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at Bicutan.