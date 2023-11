Matamis na paghihiganti! Lito Adiwang niresbakan si Jeremy ‘Jaguar’ Miado

NAKAMIT ni Filipino mixed martial artist Lito “Thunder Kid” Adiwang ang matamis na paghihiganti sa kababayang si Jeremy “The Jaguar” Miado matapos makuha ang unanimous decision na panalo sa ONE Fight Night 16: Haggerty vs Andrade nitong Sabado ng gabi sa pamosong Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.

Impresibong nagpamalas ng angking husay sa pakikipagbanatan ang tubong Baguio City, Benguet na kasalukuyang bitbit ang Soma Fight Club, upang agarang maglunsad ng mabibigat na banat at solidong suntok para manginig ang katunggali sa simula pa lamang ng first round.

Ilang sunod na pares ng kaliwang hook, suntok at sipa ang pinakawalan ng 30-anyos na dating miyembro ng Team Lakay upang maagang magpakita ng agresibong mga atake na gigil makabawi sapol nang matamo ang isang knee injury sa unang paghaharap nipa noong Marso 26, 2022 sa ONE X na ginanap sa Singapore Indoor Stadium sa Kailang, Singapore.

Hindi na pinayagan pa ng Sanda fighter na makawala sa kamay ang ikalawang sunod na panalo na buong tapang na binibitawan ang dating nasaktan tuhod para sa mabibigat na sipa upang makaangat sa puntusan sa tatlong rounds sa strawweight division.

“You saw my fights and I end my fights quickly, but I’m happy that I got this finally. This fight is for all the fans who wanted to see the rematch. I think we showed that this is the ending and I won that fight,” wika ni Adiwang na nasundan ang first round TKO win laban kay Adrian Mattheis nito lamang Setyembre 22 sa mabilis na 23 segundo sa ONE Friday Nights 34.

“For all of my supporters who were asking about my leg, I think I answered it now. I showed that and I think that’s one key to winning this fight. I got injured but I got back, I got redemption, I got the rematch, and I used my leg so it’s fine now. I’m back.”

Nalasap naman ni Miado ang kanyang ikalawang sunod na pagkatalo na unang nakuha kay Mansur Malachiev sa pamamagitan ng submission choke nitong nagdaang Hunyo.

