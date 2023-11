‘Marimar’ hinirit ng mga fan: Marian 3.5M view agad, walang kupas karisma sa TikTok

Kabogera talaga si Marian Rivera sa TikTok!

Sa loob ng halos isang araw, may 3.5M view na agad ang latest dance challenge niya, at may mahigit 13,000 share na agad, ha!

At dahil dance challenge nga, kulang-kulang 2,000 na agad ang sumali, na may kanya-kanyang version nang paggiling, at siyempre, hanggang kayang gayahin ang outfit ni Marian ay gagawin nila.

At umabot din agad sa 430,000 ang like, pero ang nakakaloka, mahigit 3,500 agad-agad ang komento, ha!

“Eto nga ang aking bagong dance challenge. Tag niyo ako ah!” sabi ni Marian.

Heto naman ang mensahe sa kanya ng mga faney:

“Need ko muna mag-practice para sa entry ko, ang galing mo kasi idol.”

“Hindi pa ako tapos sa ibang dance challenge mo, may bago ulit. Ang hirap. Hahahaha!”

“Napaka-perfect mo Marian. Lahat nasa iyo na.”

Pero siyempre, iisa pa rin ang sigaw ng maraming fan ni Marian, at `yun ay ang Marimar dance challenge.

“Patiently waiting for Marimar dance challenge, kelan ba talaga.”

“Manifesting pa rin kami sa Marimar, kaya please, pagbigyan mo na kami.”

“Hanggang ngayon ay umaasa, naghihintay pa rin kami sa Marimar.”

“Marimar dance naman Mommy Marian. Cant wait sa challenge na `yon.”

“Nasaan na po ang Marimar?”

Anyway, sa interview ko noon kay Marian, sinasabi naman niya na paghahandaan niya ang Marimar. Hindi nga raw biro `yon, na kailangan talagang paghandaan niya, dahil `yun nga ang naging hudyat para magbago ang kanyang career.

At sa tingin ko, hindi basta-basta content o dance challenge lang ang gagawin niya, dahil malay natin, baka production number na `yon, na with matching costume pa, ha!

So, huwag mainip, dahil for sure, bago matapos ang 2023, ibibigay ni Marian ang hiling ng mas maraming mga faney! (Dondon Sermino)