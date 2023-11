Mag-asawa, anak tigok sa pickup

NASAWI ang isang mag-asawa at 4-anyos nilang anak nang mabangga ng kasalubong nilang pickup ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Cabanglasan, Bukidnon noong Sabado nang umaga.

Batay sa imbestigasyon ng Cabanglasan PNP, galing sa sentro ng bayan ang mga biktimang sina Nathaniel Carreon Montellano, driver ng motorsiklo, asawang si Verlinda at kanilang 4-anyos na anak na batang babae at patungo sa Barangay Aglayan sa Malaybalay City nang salubungin ang kanilang linya ng Ford Ranger pickup sa national highway ng Purok 13, Bangkal, Baranghay Capinoman sa nasabing bayan bandang alas-8:45 nang umaga.

Nakaligtas pero sugatan sa nasabing insidente ang 14 -anyos nilang pamangking lalaki na kaangkas din sa motorsiklo.

Sa lakas ng pagkasalpok, nag-apoy ang motorsiklo at tumilapon ang mgasakay nito na nagtamo ng mga grabeng pinsala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Dead on the spot ang mag-asawa at kanilang anak.

Agad namang sumuko sa pulisya ang driver ng pickup na si Charlou Verador Camaso, 40-anyos, residente ng Purok-1, Linabo, Malaybalay City, Bukidnon.

Nahahrap ito ngayon sa kasong Reckless Imprudent Resulting to Multiple Homicide and Physical Injury. (Ronilo Dagos)