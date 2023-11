Kakai ‘di epal, hambog

Nakakaaliw sa kwentuhan ang komedyanang si Kakai Bautista.

After kasi ng press conference ng ‘When I Met You in Tokyo’ na pinagbibidahan nina Vilma Santos, Christopher de Leon at isa sa 10 official movie entries ng 49th Metro Manila Film Festival, nag-stay pa kami at nakipagtsikahan sa mga producer.

Nag-stay rin si Kakai at tsumika-tsika sa amin.

Sey ko kay Kakai, love ko na siya ngayon dahil ang bait din pala niya at hindi naman isnabera.

“Sir Jun, actually, shy po kasi talaga ako. Hindi kasi ako sa showbiz talaga nag-start. Sa Theater po kasi ako, kaya nahihiya lang ako, pero hindi po ako isnabera. Hahaha,” sey ni Kakai.

Hindi nga raw kasi siya epal, lalong hindi raw hambog.

“Gusto ko po talagang makipagtsikahan, pero nahihiya po ako mag-approach. Pero kapag nakilala n’yo po ako, kayo po mismo makakapagsabi na hindi ako ganun (isnabera),” sabi pa niya.

Ang sarap ngang katsikahan ni Kakai. Kung ano-ano ang naging topic ng tsikahan namin na nauwi sa pagkukuwento niya tungkol sa mga insurance na kinuha niya.

Pati nga raw parents niya ay nakuhanan niya ng insurance, kaya happy raw siya.

“Noon, kesehodang mag-jeep ako, mabayaran ko lang ang insurance ko. Inuna ko po talaga ang insurance, kaya ngayon po okey na okey na ako,” sabi niya, na biniro pa namin na mukhang insurance agent siya at kukumbinsihin kami na kumuha sa kanya ng insurance policy.

Napunta rin ang tsikahan namin sa pagta-travel niya abroad dahil nakasabay nga namin siya sa Barcelona, Spain pero hindi kami nagkita.

‘Yung mga ganung pagta-travel daw ay planado na niya at gagawin niya yearly.

“Work ako nang work, tapos magta-travel ako. ‘Yun ang gusto ko. Hindi ako ma-luxury bags, shoes, pero ‘yung pagta-travel, ginagastusan ko talaga para makapag-enjoy naman.

“‘Yung pagbili ng luxury bags, minsan ko lang ginagawa, hulugan pa,” sabay pakita sa amin ng Chanel bag na gamit niya, na isang taon daw niyang binayaran.

Samantala, sobrang saya ni Kakai na nakasama siya sa shooting ng ‘When I Met You in Tokyo’ dahil ang saya raw kasama nina Ate Vi, Boyet.

Ang saya-saya raw nila sa iba’t ibang location na pinuntanan nila sa Japan.

Bongga! (Jun Lalin)