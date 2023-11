SINISI ni Iranian President Ebrahim Raisi ang pamahalaan ng Amerika at mga western ally bilang supplier ng mga armas at kagamitan sa giyera sa Israel na kumitil na sa halos 9,500 tao sa Gaza Strip.

Sinabi ito ni Raisi sa pag-uusap nila sa telepono ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store noong Sabado nang gabi kung saan nagkasundo rin sila na magtutulungan para wakasan ang kaguluhan sa Gaza.

“The killing of civilians, particularly children, is ghastly, a flagrant instance of crime against humanity. The silence of the United States and some European countries and their arms support to Israel are proof of their double standards and conspicuous complicity in Israel’s crimes,” diin nito.

Nanawagan din ito na payagan na ang pagpasok sa Gaza ng humanitarian aid, itigil na ang digmaan at pagpatay sa mga sibilyan, kabilang dito ang mga walang muwang na mga bata.

Sa ulat, umabot na sa 9,488 Palestinian sa Gaza ang namatay habang sa panig naman ng Israel ay mahigit 1,400 katao na ang nasawi sa loob ng isang buwang digmaan ng mga Israeli forces at Hamas group.