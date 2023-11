In-edit out pic ng GF ni Xian: Bela ‘nainggit’ sa bonding nina Angelica, Kim

Nagpahabol ng madadaming birthday greetings si Bela Padilla sa kaibigang si Angelica Panganiban nitong Lunes ng umaga, 2 days after ng actual birthday ng huli.

Noong November 4 ay nag-celebrate ng 37th birthday ang Kapamilya actress at ayon mismo kay Angelica, ito na ang huling birthday ng kaibigan bilang Miss Panganiban.

Ikakasal na siya soon! Bongga!

Naaliw ang netizens dahil sa Instagram post ni Bela ay makikita ang picture nilang dalawa ng birthday girl, pero sa pangalawang frame ay makikita ang original picture ng dalawa kung saan ay kasama pala nila si Kim Chiu. Na-crop lang pala si Kimmy, ha!

“Dahil nasolo ka ni @chintaprincess (Kim) today at nakaramdam ako ng matinding FOMO (fear of missing out), inedit out ko na muna siya,” tsika ni Bela sa IG post niya kung saan tinanggal nga niya sa picture ang girlfriend ni Xian Lim.

Mukhang matagal-tagal na ring hindi nagkikita ang magkaibigan kaya ganun na lamang ang pagka-miss ni Bella kay Angelica.

Sinabay na rin ni Bela sa kanyang birthday greetings ang pag-alala at pasasalamat sa matalik na kaibigan sa thoughtfulness nito sa kanya lalo noong panahong nagka-COVID siya.

“What a tribute (with 3 hearts emoji) ha ha ha. love you momsy forever!!” ang sagot ng birthday girl sa post ni Bela.

Nasa sa ibang bansa pa rin kasi si Bella kaya hindi niya nakakasama nang madalas ang dalawang BFF.

Pero noong September ay dinalaw ni Kim si Bela at nag-bonding sila sa Switzerland.

Sobrang na-miss tuloy ng fans ang grupo nilang ‘AngBeKi’ na kinaaliwan ng netizens ang mga escapades nilang tatlo na pino-post nila sa social media.

For sure, sina Bela at Kim ang dalawa sa pinaka-important na tao sa kasal ni Angelica very soon.

‘Yun na!