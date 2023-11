Ibabalik MVP award sa purong Pinoy! Kevin Quiambao petmalu bawat laro sa UAAP

Standings W L

UP 8 2

NU 8 2

DLSU 7 3

Adamson 5 5

Ateneo 4 6

UE 4 6

FEU 3 7

UST 1 9

Mga laro sa Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

11:00am — Ateneo vs UST

1:00pm — UP vs UE

4:00pm — NU vs FEU

6:00pm — DLSU vs Adamson

MAAARING maging unang Filipino na magwawagi ng Most Valuable Player (MVP) trophy si De La Salle Green Archers forward Kevin Quiambao makaraan ang anim na nagdaang season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament na pinagharian ng mga foreign-student athletes.

Habang nangungunang manlalaro ang 6-foot-8 sophomore pagdating sa statistical points sa season 86 matapos ang first round, naglista rin ito ng kauna-unahang triple-double sa nagdang panalo ng Green Archers laban sa sumesegundang National University Bulldogs sa 88-78 panalo noong Oktubre 28 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Muli rin niyang pinamunuan ang koponan laban sa nangungunang University of the Philippines Fighting Maroons.

Kumarga ang dating NU Bullpups ng impresibong 17 puntos, 14 assists at 11 rebounds, kasama ang apat na steals mula sa 41% field goal shooting laban sa NU, habang nitong Linggo ay kumana ito ng panibagong double-double sa 22 points, 13 rebounds, kasama ang tatlong steals at dalawang assists sa 50% shooting para makuha ang 88-79 panalo at solidong 7-3 kartada sa solo third place at mainit na four game winning streak.

“Itong mga stats na ito galing lang sa system ni coach. Dinodoble ko lang iyung effort ko, trust the system lang, hindi ko pinipilit,” wika ni Quiambao ng La Salle, na nasa likod ng UP at NU na parehong may 8-2 rekord.

Napagwagian ni Quiambao ang Rookie of the Year award noong nagdaang 85th season, at maaaring maging unang Pinoy na magwawagi ng MVP matapos ibulsa noon ni Ateneo Blue Eagles star Kiefer Ravena ang patimpalak sa magkasunod na 2014 at 2015 season.

Sa nagdaang anim na season ay puro foreign student ang MVP na unang sinungkit ni DLSU alumna Ben Mbala sa magkasunod na season sa 2016 at 2017, na sinundan nina Bright Akhuetie ng University of the Philippines Fighting Maroons, Soulemane Chabi-Yo ng Santo Tomas Growling Tigers, Ange Kouame ng Ateneo at Malick Diouf ng UP noong nagdaang season.

Nakuha ng 22-anyos na dating Gilas Pilipinas member ang 84.714 na stat points sa pagtatapos ng first round matapos ang pitong laro, habang nakasunod rito si Malick Diouf ng UP, na hindi naman naglaro kasama si JD Cagulangan dahil sa injury.

(Gerard Arce)