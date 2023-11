Hindi pa lusot si Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III sa isyu ng lagayan sa ahensiya kahit binalik na ito sa dating puwesto matapos masuspinde ng isang buwan.

Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na binalik si Guadiz bilang LTFRB chief dahil sa utos ng Malacañang.

Gayunman, magpapatuloy ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) sa isyung sangkot umano si Guadiz sa korapsyon sa LFTRB.

“So, tatapusin din naman ‘ong imbestigasyon na ‘yan. Kung anuman ‘yong magiging resulta niyan, ‘yon ang magiging basis natin doon sa final decision,” wika ni Bautista sa interview ng TeleRadyo Serbisyo.

Binanggit pa ng DOTr chief na sa mismong order ng Office of the President, nakasaad dito na wala nang rason para panatilihin ang preventive suspension kay Guadiz “unless a supervening event maintaining the same accusations against him is put forth before this office.”

Si Guadiz ay unang inakusahan ng dati niyang aide na si Jeff Tumbado ng pagtanggap umano ng malaking halaga ng pera kapalit ng prangkisa, ruta, special permit at iba pang dokumento sa ahensiya.

Dahil dito, agarang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Guadiz at inatasan ang NBI na magsagawa ng imbestigasyon. Makalipas ang dalawang araw, bumaligtad si Tumbado at nilinis ang pangalan ni Guadiz.