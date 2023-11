Iniwasan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na sagutin ang isyu ng reclamation project ng Frabelle Corporation sa Manila Bay.

Ikinatuwiran na lamang nito sa kanyang press conference sa tanggapan ng Department of Agriculture (DA) nitong Lunes na nag-divest na siya sa kompanya.

“As I said, wala na akong oras doon eh. I really have no time for that. I just need to work and fix things and move forward,” paliwa­nag ni Laurel nang direktang tanungin sa reclamation project.

Ang reclamation project ng Frabelle ay kabilang sa 22 ipinatigil ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Agosto.

Sa isinagawang pagdinig ng Senate committee on environment and natural resources noong Oktubre 24, 2023, isiniwalat ni Senador Cynthia Villar na ang proyekto ng Frabelle ay nakaladkad sa overlapping ng reclamation project ng Century Peak ni William King sa Cavite.

Dahil sa kontrobersiya, sinuspinde ng isang taon ng Ombudsman sina Philippine Reclamation Autho­rity (PRA) Chairman Alberto Agra at Janilo Rubiato.

Nanindigan naman si Laurel na hindi na siya nakikialam sa operasyon ng Frabelle Corp.

“Basically, nag-divest na ‘ko. I have no more interest in all the companies that I used to own,” ani Laurel.

“DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Ang laki ng departamento. Complicated ng unti, that marami — there’s 28 bureaus, departments, and GOCCs. It’s a full-time job. Wala akong oras to think about other things,” dagdag pa niya.

Itinanggi rin nito na ang pagkaluklok sa kanya sa puwesto ay bilang kabayaran sa pagtulong niya kay Marcos noong 2022 presidential elections.